Розмови з переселенцями, волонтерами та підтримка дітей – Анджеліна Джолі у Львові провела низку зустрічей

Відома американська акторка і посол доброї волі Управління ООН у справах біженців Анджеліна Джолі в перебігу своєї гуманітарної місії провела низку зустрічей у Львові в суботу.

«Це дуже травматично для дітей, але їм важливо знати, що є хтось, хто готовий їх вислухати. І це показує цим дітям, що їхнє життя має значення», – сказала Анджеліна Джолі на фрагменті відео, яке поширила на своїй сторінці у фейсбуці пресслужба «Укрзалізниці».

Анджеліна Джолі відвідала львівський вокзал, де поспілкувалася із залізничниками, волонтерами та пасажирами евакуаційного поїзда із Покровська (Донеччина).

Акторка відзначила українців за їхню «стійкість, мужність і гідність».

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, також в одному з медзакладів акторка провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу у Краматорську.

«Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію. Також пані посол відвідала школу-інтернат. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде», – написав Козицький у фейсбуці.

Також користувачі в мережі активно обговорювали появу відомої акторки в одній із кав’ярень Львова.

«Мета візиту Анджеліни – засвідчити наслідки конфлікту для людей та підтримати цивільних», – сказав її представник.

«Анджеліна Джолі подорожує до регіону особисто, і УВКБ ООН не бере участі в цьому візиті», – повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців на запит видання The Washington Post.

Анджеліна Джолі є послом доброї волі Управління ООН у справах біженців. Від початку широкомасштабного російського вторгнення вона висловлювала підтримку Україні і українцям, які були змушені через війну покинути свої домівки. На початку місяця вона була в одному із госпіталів в Італії, де проходять лікування українці.