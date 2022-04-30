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Американська акторка Анджеліна Джолі прибула до України з гуманітарною місією

Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН

Американська акторка Анджеліна Джолі в суботу прибула до України з гуманітарною місією, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська», – йдеться в повідомленні.

Перед тим користувачі в мережі активно обговорювали появу відомої акторки в одній із кав’ярень Львова.

Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН. Від початку широкомасштабного російського вторгнення вона висловлювала підтримку Україні і українцям, які були змушені через війну покинути свої домівки. На початку місяця вона була в одному із госпіталів в Італії, де проходять лікування українці.

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