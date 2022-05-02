«Енергоатом» за час повномасштабної війни РФ проти України зазнав втрат на 36 млрд грн – Котін

Держпідприємство «Енергоатом» втратило за час повномасштабної війни Росії проти України зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, заявив в інтерв’ю Forbes очільник підприємства Петро Котін.

«Сюди входить скорочення виробництва і пошкодження обладнання та інфраструктури АЕС. До того ж, з початку війни компанія працює лише на половину своєї потужності... Таке скорочення споживання для «Енергоатома» – це втрачена вигода, адже ми могли б виробляти більше електрики і отримувати за неї гроші», – пояснив він.

Окрім того, за словами Котіна, збитки Запорізької АЕС, захопленої російськими військами, за попередньою оцінкою, вже складають 18 млрд гривень.

«Точно підрахуємо, коли потрапимо туди, адже зараз росіяни блокують доступ експертів «Енергоатома». Всі накази ми віддаємо українському керівництву ЗАЕС, а воно узгоджує їх із росіянами», – зауважив очільник «Енергоатома».

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський Союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.