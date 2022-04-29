МАГАТЕ отримало від України дані про фахівців «Росатома» на Запорізькій АЕС

Україна повідомила Міжнародне агентство з питань атомної енергетики, що Росія відрядила своїх фахівців до захопленої Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ з посиланням на голову організації Рафаеля Маріано Ґроссі 29 квітня.

За даними, отриманими МАГАТЕ від Києва, підрозділ російської державної атомної компанії «Росатом» – «Росенергоатом» – відправив на Запорізьку АЕС вісьмох фахівців-ядерників.

«Вони вимагають щоденних звітів від (українського – ред.) керівництва станції щодо «конфіденційних питань» щодо функціонування АЕС, які охоплюють аспекти, пов’язані з адмініструванням і управлінням, технічним обслуговуванням і ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом, відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами», – йдеться в заяві МАГАТЕ.

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Також, згідно з іншим повідомленням від української сторони, персонал Запорізької АЕС працює «під неймовірним тиском».

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський Союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.