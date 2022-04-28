«Енергоатом»: Запорізьку АЕС перевели на забезпечення «тільки власних потреб»

Енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявляє про пошкодження високовольтної лінії на півдні, Запорізьку АЕС перевели на забезпечення «тільки живлення власних потреб».



«Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб», – йдеться у повідомленні компанії у телеграмі.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський Союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.