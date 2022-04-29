СБУ: затримано експомічницю бойовиків та військових РФ, що намагались захопити Південноукраїнську АЕС

Служба безпеки України повідомила про затримання колишньої помічниці ватажків угруповання «ДНР», а також трьох російських військових, що намагались захопити Південноукраїнську АЕС.

«У Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків так званої «ДНР», яка відповідала за їхню медійну розкрутку. Вона приєдналась до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою «постановочних» сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі, щодо прибуття з РФ так званих «гуманітарних конвоїв». Втім після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась», – розповіли у СБУ.

42-річний ватажок бойовиків Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

Крім того, на Миколаївщині півробітники СБУ затримали трьох російських військових у Вознесенському районі.

«Рашисти ховалися в покинутих будівлях поблизу райцентру. Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС», – повідомили в СБУ.

В СБУ зазначили, що відомство «продовжує викривати зрадників і колаборантів, які працюють проти України».

НАЕК «Енергоатом» раніше повідомляла, що 16 квітня над Південноукраїнською атомною електростанцією у Миколаївській області пролетіли російські крилаті ракети, назвавши це «черговим актом ядерного тероризму РФ».