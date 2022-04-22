Три крилаті ракети РФ зафіксували над Південноукраїнською АЕС – «Енергоатом»

Крилаті ракети Російської Федерації 16 квітня пролетіли над Південноукраїнською атомною електростанцією у Миколаївській області 16 квітня, повідомила НАЕК «Енергоатом» 22 квітня.

«Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС. Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені, ймовірно, з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» заявили, що загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, «була високою».

«Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виводу військових формувань Росії з території ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС», – наголосили в компанії.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.