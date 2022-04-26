Зеленський на зустрічі з Ґроссі порушив питання позбавлення Росії представництва в МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаелем Маріано Ґроссі 26 квітня, в річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

Говорячи про окупацію російськими військами зони відчуження навколо ЧАЕС, Зеленський вказав на те, що для них зона та станція були «нібито звичайною територією для бойових дій», де вони не намагалися дбати про ядерну безпеку.

«Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, для Європи та світу, які створила Росія з 24 лютого. Росія тримала в Чорнобильській зоні контингент з бронетехнікою, яка руйнувала поверхню ґрунту й піднімала в повітря надзвичайну кількість пилу, зокрема радіоактивних часток», – цитує голову держави пресслужба Офісу президента.

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Він також вказав на знищення загарбниками аналітичної лабораторії на території Чорнобильської АЕС, а також на ризик катастрофи від запуску російських крилатих ракет, які пролітають над блоками атомних станцій.

За словами Зеленського, світ повинен «зупинити ядерний шантаж з боку Росії». Він згадав про питання, які порушив під час зустрічі з Ґроссі:

«Це питання щодо позбавлення Росії непропорційного представництва в МАГАТЕ. Переконаний, наша держава має право бути представленою в раді керуючих МАГАТЕ. Ми поставили також питання про компенсацію Росією всіх збитків, завданих на наших ядерних об’єктах».

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Як заявив Зеленський, Україна запропонувала ініціативу щодо введення миротворців для гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції. Президент застеріг від передачі станції під контроль «Росатома».

Ґроссі у ході візиту до України відвідав Чорнобильську АЕС, де зустрівся зі працівниками станції і подякував їм «за витримку та хоробрість у надзвичайно важкі часи».

«Вони викликали повну повагу та захват у мене і МАГАТЕ: вони – герої», – прокоментував голова організації.

Ґроссі також зазначив, що «мав за честь» зустрітися з президентом Зеленським і мати з ним розмову щодо безпеки ядерних потужностей України.

«Я запевнив його, що МАГАТЕ продовжить підтримувати Україну», – додав він.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.