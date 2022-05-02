Венедіктова: встановлено першого підозрюваного у вбивствах у Бучі

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про встановлення особи першого підозрюваного у звірствах, вчинених російськими військовими в Бучі Київської області. За її словами, це – командир підрозділу Нацгвардії Росії Сергій Колоцей.

«Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі. 29 березня він же катував, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії ще одного цивільного. Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця «на підвал», де бив його руками, прикладом автомата і гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де, імітуючи розправу, стріляли біля його вуха. Окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину», – написала Венедіктова у фейсбуці.

За її словами, на підставі зібраних доказів, показань потерпілого і портретної експертизи, прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами.

Зараз його перевіряють на причетність також до інших вбивств у Бучі.

«Якщо ви впізнаєте цього російського військовослужбовця і маєте свідчення про його причетність до інших звірств – надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06», – додала генпрокурорка.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.​

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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