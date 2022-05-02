Майже 900 солдатів РФ і 100 колаборантів: СБУ ідентифікувала підозрюваних у воєнних злочинах на Київщині

Служба безпеки стверджує, шо ідентифікувала майже 900 російських солдатів і близько 100 колаборантів, що підозрюються у злочинах проти мирного населення на Київщині. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисяч рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області», – наголосив він.

За словами Дехтяренка, слідчі та оперативні підрозділи Служби безпеки опитали майже 7 тисяч свідків воєнних злочинів військ РФ на Київщині.

СБУ продовжує збирати таку інформацію: для цього відкрила гарячу лінію +38 096 928 93 89, куди можна зателефонувати чи написати у WhatsApp або Telegram.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

30 квітня під Києвом виявили ще одне поховання закатованих і розстріляних військами РФ цивільних.