Під Києвом виявили ще одне поховання закатованих і розстріляних військами РФ цивільних – поліція

Поховання з останками трьох цивільних жителів, закатованих і розстріляних російськими військовими, виявили поблизу села Мироцьке Бучанського району Київщини, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За даними поліції, яму з тілами трьох чоловіків знайшли 29 квітня.

«Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше ніж тисячу громадян», – сказав Нєбитов.

Місце захоронення було в лісі поряд із селом Мироцьке. «Жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрили очі, у деяких чоловіків в роті був кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла. За попередніми даними, окупанти намагалися приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею», – заявили в поліції.

Тіла направили на судово-медичну експертизу.

Загалом на території Київщини слідчі оглянули 1202 тіла цивільних громадян, вбитих російськими загарбниками, кажуть у поліції.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.