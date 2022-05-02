До кінця травня посольство США може повернутися до Києва – Крістіна Квін

До кінця травня посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація, повідомила на брифінгу у Львові тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За її словами, поки працівники посольства щоденно їздитимуть із Польщі до Львова і тут працюватимуть. А через кілька тижнів вже залишаться у Львові, після чого і вирішуватиметься питання із поверненням до Києва.

«Набагато краще перебувати на місці, щоб координувати допомогу. Моє головне завдання – це безпека співробітників і ми дослуховуватимемося, чи безпечно повертатися до Києва. Ми сподіваємося, як тільки безпекова ситуація дозволить зробити це, то буде довготермінове перебування», – сказала Крістіна Квін.

За її словами, посольство США під час тимчасового перебування у Польщі займалось питаннями гуманітарної допомоги для України, дипломати розповідали світові про героїзм українців у війні з Росією.

«Сьогодні зрозуміло, що Путін допустився величезної помилки, розпочавши спровоковану, яку нічим не пояснити, війну в Україні. Він досягнув повністю протилежного ефекту. Внаслідок своїх дій продемонстрував міць і сміливість України. Він хотів розділити союзників і партнерів, але об’єднав союзників проти його жахливих злочинів», – сказала Крістіна Квін і запевнила, що США робитимуть все, щоб допомагати Україні боротися і збільшуватиме допомогу.

Посольство США в Україні перемістило своїх співробітників з Києва до Польщі ще перед повномасштабним вторгненням РФ.

Нині понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до української столиці.