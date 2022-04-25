Блінкен і Остін пообіцяли Україні більше допомоги США

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяли надати Україні понад 700 мільйонів доларів додаткової прямої та непрямої військової допомоги. Це сталося під час першого візиту високопоставлених американських представників до Києва після вторгнення Росії.

Близько половини грошей піде Україні, а решта буде розподілена між членами НАТО та іншими регіональними союзниками.

Крім того, Вашингтон продасть Києву боєприпасів на 165 мільйонів доларів, повідомили американські чиновники, які зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві пізно ввечері 24 квітня.

Поїздка, яку Вашингтон підтвердив лише після того, як американська делегація залишила українську територію, відбулася на 60 день війни.

Після засекреченого візиту до Києва Блінкен сказав, що Росія зазнає невдачі у своїх військових цілях, а «Україна досягає успіху».

Сполучені Штати надіслали близько 4 мільярдів доларів військової допомоги від початку президентства Джо Байдена. Минулого тижня США оголосили про новий пакет допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів.

Блінкен, виступаючи перед журналістами біля польсько-українського кордону, сказав, що вони з Остіном подорожували потягом з Польщі в Україну.

За його словами, візит до Києва був нагодою безпосередньо продемонструвати «нашу постійну підтримку українського уряду».

Остін, у свою чергу, сказав, що візит до Києва був «дуже продуктивним, дуже цікавим».

Блінкен також сказав, що Байден планує призначити нинішнього посла США в Словаччині Бріджит Брінк новим послом у Києві – посада, яка офіційно не зайнята з 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський на початку перемовин наголосив на важливості відвідин Києва американськими високопосадовцями «в цей відповідальний для України момент».

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.