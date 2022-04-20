Можливий візит Байдена не анонсуватимуть із міркувань безпеки – Клімкін

Якщо президент США Джо Байден приїде в Україну, його візит не анонсуватимуть з міркувань безпеки. Про це 20 квітня в ефірі Радіо Свобода заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Коли Байден приїде, то з міркувань безпеки щонайменше найближчими днями і тижнями нам про це не скажуть. Ми його побачимо вже у Києві», – сказав Клімкін.

Клімкін вважає приїзд Байдена важливою символікою, але головне, на його думку, – це підтримка Сполучених Штатів.

«Це важливо, як вияв політичної підтримки. Це важливо з точки зору розуміння, що Сполучені Штати зараз є оцією основою солідарності західного світу, – сказав Клімкін. – Я б на візиті не зациклювався, а все-таки дивився б на підтримку американську і політичну, і військову, і економічну. Це для мене найважливіше».

Президент України Володимир Зеленський закликав Байдена продемонструвати підтримку США у боротьбі проти Росії, приїхавши до Києва. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що приїзд президента не планується.

Сам президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України, але не конкретизував, коли і за яких обставин це може відбутися.

До Києва нещодавно приїздили низка світових лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії, голова європейської дипломатії, президентка Європарламенту, канцлер Австрії, прем’єр Британії, голова уряду Словаччини, президенти Польщі та країн Балтії.