Байден заявив про готовність приїхати до України

Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України.

Як повідомляє Білий дім, про це він заявив на об'єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд.

На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.

Він пожартував: «Ви готові поїхати?», на зустрічне запитання: «А Ви?» президент США відповів: «Так»

11 квітня у Білому домі заявляли, що таку поїздку поки що не планують, оскільки «важливіше для української влади, що США постачають їм зброю і безпекову допомогу, необхідну їм, і на цьому ми зараз зосереджуємося».

Наприкінці березня президент США Джо Байден побував у Польщі, де зустрівся з українцями у Варшаві, які опинилися там через розв’язану Росією війну проти України.

До Києва нещодавно приїздили низка світових лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії, голова європейської дипломатії, президентка Європарламенту, канцлер Австрії, прем’єр Британії, голова уряду Словаччини, президент Польщі та країн Балтії.