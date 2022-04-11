Поїздка Байдена в Україну наразі не планується – Білий дім

Білий дім заявляє, що поїздку президента США Джо Байдена до України наразі не планують.

«Ми зараз не плануємо поїздку президента США до України. Важливіше для української влади, що ми постачаємо їм зброю і безпекову допомогу, необхідну їм, і на цьому ми зараз зосереджуємося», – заявила на брифінгу 11 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.

На запитання про те, чи планують США повертати своє диппредставництво до Києва, речниця відповіла: «Це наша мета з часом. Але нам треба буде оцінити, коли для цього буде правильний час».

Посол України в США Оксана Маркарова раніше в інтерв’ю «Українській правді» пояснювала, що Байден не може приїхати в Україну під час війни з міркувань безпеки.

Наприкінці березня президент США Джо Байден побував у Польщі, де зустрівся з українцями у Варшаві, які опинилися там через розв’язану Росією війну проти України.

До Києва нещодавно приїздили низка світових лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії, голова європейської дипломатії, президентка Європарламенту, канцлер Австрії, прем’єр Британії, голова уряду Словаччини.