Голова Пентагону на слуханнях у Сенаті відповів, чи доходить оборонна допомога США до передової в Україні

Питання прозорості й ефективності доставки міжнародної оборонної допомоги Україні є дуже важливим для США, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. За його словами, США щотижнево спілкуються з українцями і партнерами з цього питання, пише «Голос Америки».

Заява пролунала під час слухань Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань у відповідь на запитання сенаторки-демократки Петті Мюррей. Мюррей подякувала Остіну за його роботу з доставки необхідної оборонної допомоги Україні, але висловила занепокоєння через повідомлення, що така допомога не завжди доходить до передової, де її потребують найбільше.

«Я неодноразово чула від тих, хто є на передовій і в логістиці, що обладнання не доходить до передової, де зброя, боєприпаси та захист є найбільш необхідні. Видається, що є логістичні питання стосовно відведення, накопичення поставок, тому я хотіла б запитати, що ви робите, щоб розподіл оборонної допомоги був більш прозорим й ефективним», – сказала вона.

Остін відповів, що США спілкуються з керівництвом України щодо доставок: «У нас немає людей на місцях, які б могли надавати точні відповіді стосовно того, як переміщується це обладнання і чи доходить воно до тих, хто його найбільше потребує. Однак, повідомлення, які ми отримуємо, від високого керівництва вказують, що обладнання йде, куди потрібно».

Очільник Пентагону додав, що продовжить постійно наголошувати на тому, що обладнання має прибувати туди, де воно буде найбільш корисним. За словами Остіна, у спілкуванні з керівництвом України минулого тижня він наголосив на важливості підзвітності в цій сфері.

У квітні президент США Джо Байден заявив, що США нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу. За його словами, Україна зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати свою економіку.

Байден додав, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить один мільярд доларів.