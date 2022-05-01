Зеленський про чотири години переговорів з Ненсі Пелосі: дуже предметні і багатоаспектні

Президент України Володимир Зеленський назвав переговори зі спікером палати представників США Ненсі Пелосі «предметними та багатоаспектними», під час яких обговорювалися оборонні поставки в Україну, макрофінансова допомога та санкції проти Росії.

«Обговорив ключові питання допомоги нашій державі зі спікером палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом із делегацією Конгресу. Ми вдячні всім партнерам, які шлють Росії такі важливі та потужні сигнали підтримки України, відвідуючи нашу столицю у такий складний час. Провели з Пелосі 4 години дуже предметні, багатоаспектні переговори, зокрема про оборонні поставки, макрофінансову допомогу, санкційну політику та політичну взаємодію зі США», – повідомив Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, також обговорили конкретні напрями роботи ленд-лізу щодо посилення обороноздатності України та санкції проти Росії.

1 травня спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва.

Минулої неділі, 24 квітня, Київ відвідали державний секретар США Етоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, переговори з якими президент України Володимир Зеленський назвав «обнадійливими і результативними».