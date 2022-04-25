Зеленський: переговори з Блінкеном і Остіном були «обнадійливими і результативними»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною темою з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном було надання допомоги Україні.

За його словами, ці переговори були «обнадійливими і результативними»



«Допомога Україні була питанням номер один на переговорах із представниками США, які вчора прибули до Києва... Наші переговори з ними були досить довгими – понад три (чотири) години – і змістовними. Обнадійливими і, що важливо, результативними. Я вдячний народу США та особисто президенту Байдену за потужну та щиру підтримку, яку ми отримуємо», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, і Київ, і Вашингтон розуміють, що «коли демократія виграє в одній країні, вона виграє у всьому світі».

«Узгодили з американською стороною подальші кроки щодо зміцнення Збройних сил України, задоволення всіх пріоритетних потреб нашої армії. Зокрема, це стосується і підготовки до великої міністерської зустрічі у Німеччині у вівторок – збереться сорок міністрів оборони держав-партнерів. Ключове питання – захист України, захист свободи на сході Європи», – сказав президент України

Він уточнив, що під час переговорів також обговорювалося посилення санкцій проти Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяли надати Україні понад 700 мільйонів доларів додаткової прямої та непрямої військової допомоги. Після візиту до Києва Блінкен сказав, що Росія зазнає невдачі у своїх військових цілях, а «Україна досягає успіху». Голова Пентагону Ллойд Остін, у свою чергу, сказав, що візит до Києва був «дуже продуктивним, дуже цікавим».

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.