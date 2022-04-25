Зеленський про зустріч з Блінкеном і Остіном: це важливо «в цей відповідальний для України момент»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом в Україну.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, на початку перемовин Зеленський наголосив на важливості відвідання Києва американськими високопосадовцями «в цей відповідальний для України момент».

«Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо», – наголосив він.

Зеленський обговорив із делегацією США оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, фінансову підтримку Україні та гарантії безпеки.

Президент України зауважив, що вже надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму 3,4 мільярда доларів є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України.

За його словами, це сприяння вже допомагає вивести оборонні спроможності України на якісно новий рівень.

Під час спілкування з журналістами 23 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Проте американська сторона цього візиту не підтверджувала.

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів.