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Спікерка Палати представників США Пелосі зустрілася із Зеленським у Києві

Посередині світлини: президент України Володимир Зеленський і спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі під час зустрічі в Києві, 1 травня 2022 року

Спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва – про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського 1 травня.

Пелосі зустрілася із Зеленським, який подякував їй за сигнал підтримки України з боку США, «двопалатної і двопартійної».

«Ми відвідуємо вас, аби подякувати за вашу боротьбу за свободу і сказати, що ви є передовою свободи і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, доки ця боротьба не буде завершена», – сказала спікерка Палати представників під час зустрічі.

Раніше, 24 квітня, Київ відвідали державний секретар США Етоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, переговори з якими президент України Володимир Зеленський назвав «обнадійливими і результативними».

Президент України Володимир Зеленський (посередині) під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном (ліворуч) і держсекретарем США Ентоні Блінкеном (праворуч). Київ, 24 квітня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський (посередині) під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном (ліворуч) і держсекретарем США Ентоні Блінкеном (праворуч). Київ, 24 квітня 2022 року

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

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