Спікерка Палати представників США Пелосі зустрілася із Зеленським у Києві

Спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва – про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського 1 травня.

Пелосі зустрілася із Зеленським, який подякував їй за сигнал підтримки України з боку США, «двопалатної і двопартійної».

«Ми відвідуємо вас, аби подякувати за вашу боротьбу за свободу і сказати, що ви є передовою свободи і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, доки ця боротьба не буде завершена», – сказала спікерка Палати представників під час зустрічі.

Раніше, 24 квітня, Київ відвідали державний секретар США Етоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, переговори з якими президент України Володимир Зеленський назвав «обнадійливими і результативними».

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.