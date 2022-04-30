Важа Тавберідзе

Колишній головнокомандувач Збройними силами США та об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Майкл Скапаротті вважає, що Росія зараз перебуває в «ненайкращому становищі», оскільки розпочата Росією війна в Україні триває довше, ніж на це розраховували у Кремлі. Однак зосередженість російських сил на сході України означає перехід до «зовсім іншої боротьби».

Генерал армії у відставці Кертіс Майкл Скапаротті зазначає, що президент Росії Володимир Путін не зможе повернутися «на світову арену як поважний лідер», і росіянам як «нації серед націй» доведеться змиритися з санкціями, іншими заходами покарання та їхніми наслідками.

Санкції, безумовно, вже вплинули на їхні національні ресурси, економіку, й навіть більше

«Я думаю, що Росія наразі є вразливою як нація, – сказав Скапаротті днями в інтерв’ю Грузинській редакції Радіо Свобода. – Санкції, безумовно, вже вплинули на їхні національні ресурси, економіку, й навіть більше».

Випускник військової академії США у Вест Пойнт, 66-річний Скапаротті, крім НАТО, командував військами в Іраку, Афганістані, Африці, Боснії й Герцеговині, керував Об’єднаним комітетом начальників штабів США. Він закликав Київ не поспішати з можливими мирними переговорами.

«Я думаю, що Україна не повинна йти на це, поки вона не опиниться в позиції переваги, яка надає їй можливість йти на переговори з впевненістю у досягненні прийнятних для неї результатів цього конфлікту», – сказав Скапаротті.

Радник голови Офісу президента України та учасник переговорів Михайло Подоляк 27 квітня прокоментував свіже повідомлення про намагання Туреччини організувати зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Подоляка, такої домовленості не було досягнуто.

Як повідомляє Reuters, Подоляк зазначив, що «час зустрічі президентів двох країн і контекст зустрічі ще не визначені».

Скапаротті передбачає «гостру та руйнівну битву». Однак, на його думку, слабке завзяття російських сил, відсутність за весь час прогресу на полі бою та міжнародна реакція знижують вірогідність того, що Росії вдасться протриматися у війні на виснаження довше за свого набагато меншого сусіда.

«Я думаю, що, зазвичай, ви б сказали, що перевага на боці більшої країни з доступом до більшої кількості ресурсів – і це Росія. Однак, попри те, що Росія для цієї кампанії виділила значну частину своїх військ, зокрема сухопутних, вони не досягли успіхів», – зазначає Скапаротті, звертаючи увагу на використання українцями своїх «асиметричних систем».

Він зауважує, що Росія, схоже, відновлює втрачені під Києвом сили і нарощує матеріально-технічне забезпечення та налагоджує командно-адміністративне управління під керівництвом нещодавно призначеного на посаду командувача генерала Олександра Дворнікова.

За словами Скапаротті, обмежене використання росіянами вогневої сили для підготовки до повного нападу на схід України, включно з територією ОРДЛО, яку контролюють російські гібридні сили протягом восьми років, викликає запитання щодо наступної частини їхньої кампанії.

На думку Скаработті, українцям доведеться продовжувати зміцнювати свої сили для війни, яка змусила 11 мільйонів людей переселитися переважно на захід країни чи за кордон. Тож військові, поліція та добровольці борються за незалежність України та власне виживання.

«Це буде трохи інший бій у тому сенсі, що вони ведуть боротьбу на Донбасі на лінії зіткнення, яка залишалась непорушною впродовж років, тому намір росіян, можливо, полягатиме в тому, щоб зробити прорив на півночі, поблизу Ізюма, і на півдні навколо Донецька, і загалом охопити цю лінію», – сказав Скапаротті.

Українським військам, за словами американського генерала, доведеться посилити свої фланги та протистояти російським силам на більш стійких оборонних позиціях на рівній місцевості.

Він сказав, що очікує «повільної, тривалої, важкої битви», а не швидкого удару з будь-якої сторони.

«Якби й відбувся прорив, то це був би прорив на флангах, який би охопив чи оточив досить значну частину українських сил. Я думаю, що вони б все ж продовжили боротьбу, й вона тривала би кілька тижнів», – сказав Скапаротті.

Коли вони не можуть перемогти своїми силами, маневрами, як ми бачили в Сирії та інших місцях, вони атакують населені райони

Він порівняв «російський спосіб війни» з різновидом інтенсивного конфлікту, за якого під прицілом опиняються населені райони. Такому способу ведення бойових дій протидіє багато боєздатних націй.

«Коли вони не можуть перемогти своїми силами, маневрами, як ми бачили в Сирії та інших місцях, вони активно використовують вогневу зброю і атакують населені райони, щоб інша країна капітулювала через спустошення, яких вони завдають», – каже Скапаротті. – Це частина природи війни та конфлікту високої інтенсивності, яка існує вже впродовж століть. Росія й досі охоче вдається до таких кроків».

Майкл Скапарроті вважає, що нове об’єднане командування Путіна під керівництвом Дворнікова є більш небезпечним, ніж, коли Кремль розподіляв обов’язки між трьома командирами кожного з військових напрямків».

«Росіянам вигідно було призначити його на цю посаду, але я не думаю, що це якось суттєво змінить розвиток гри, враховуючи, що його призначення відбулося після провалу початкової кампанії російських військ. Вони вже показали низький рівень своєї роботи, до чого додалися проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та зв’язком. Дворнікову все ще потрібно спробувати це виправляти, і він бореться з уже зруйнованою силою».

Колишній головнокомандувач Збройними силами США та НАТО вважає публічні дії і заяви Путіна та інших російських чиновників щодо застосування ядерної зброї, як-от МБР «Сармат» (міжконтинентальна балістична ракета) ознакою відчаю, способом продемонструвати міць, коли власні сили похитнулися.

Переконаний, що Путін усвідомлює, що його військо втратило перевагу, яку воно мало до 24 лютого

«Путін постійно брязкав ядерною зброєю, і продовжує це робити. Я щиро переконаний, що він усвідомлює, що його військо втратило перевагу, яку воно мало до 24 лютого, і в такий спосіб він самостверджується, – каже Скапаротті. – І я думаю, що ми маємо чекати на цей крок, не зводячи очей».

Попри спершу «повільніше» постачання Заходом зброї та військової допомоги Україні, на думку Кертіса Майкла Скапаротті, західні країни «дуже швидко змінилися та набрали обертів».

Він схвалив обговорення про те, чи надавати «наступальну чи оборонну підтримку» і які саме системи. «У військовому розумінні немає великої різниці між системою наступальної та оборонної зброї», – сказав він.

Вони (українці) сміливі люди, і ми повинні надати їм всю необхідну підтримку

«Росія справді не в змозі кинути виклик Заходу і розширити цю війну, тому ми повинні бути активно залучені й надати українцям те, що їм потрібно зараз, щоб вони могли досягти успіху та поставити себе в позицію сили, з якої можна вести переговори», – сказав Скапаротті.

«І ми можемо це зробити, якщо продовжуватимемо надавати їм обладнання та вчити використовувати нове, що також є частиною обговорення. Вони сміливі люди, і ми повинні надати їм всю необхідну підтримку», – наголошує американський генерал.

Він каже, війна в Україні є одним з уроків, які демонструють, що «ми повинні цілісно дивитися на трансатлантику», і що кожна країна повинна розуміти, що «сьогодні світ між собою пов’язаний – навіть якщо Росія має намір обмежити боротьбу лише щодо України».

«Вони сказали, що це «спеціальна операція», а не війна, але ми всі бачимо, що це позначається на нас, що це пов’язано глобально, впливає на кожного. І я думаю, що ми повинні сприймати це саме так. Нам потрібно мислити стратегічно. Нам потрібно думати довгостроково», – зауважує Скапаротті.

Путін і його оточення, за словами американського генерала, маніпулюють на відмінностях та контрастах, «і вони завжди були». Він процитував тези про «розкол НАТО» на тлі «послідовних цілей Путіна».

«Ми повинні дати Путіну менше можливостей для цього, – зазначає Скапаротті. – Тепер, коли це озвучено, кожна з цих країн у НАТО ухвалює власні суверенні рішення. І я сподіваюся, що з часом, наприклад, Німеччина – одна з країн Європи з високим рівнем добробуту, вирішить поставити себе в краще становище щодо енергетики, щоб вона могла бути більшим гравцем у довгостроковій перспективі, без ризику для населення, за що вони так турбуються сьогодні».

Репутацію Путіна як світового лідера назавжди зіпсовано, тож йому більше не вдасться отримати повагу на світовій арені

Ядерні загрози Росії, навіть якщо вони мають на меті лише залякати, так чи інакше є ознакою проблеми довіри, яку, на думку Скапаротті, створив колишній полковник КДБ, Володимир Путін, який понад два десятиліття тому став наступником президента Бориса Єльцина.

«Я думаю, що репутацію Путіна як світового лідера назавжди зіпсовано, тож йому більше не вдасться отримати повагу на світовій арені , – каже генерал. – І я думаю, що Росія повинна розуміти шкоду, яку їй завдано як нації серед націй. Ми не можемо прагнути повернення статусу-кво».

Скапаротті переконаний, що Путін й надалі повний рішучості «переслідувати свої цілі у сфері впливу на сході і дестабілізувати світовий порядок, який керується певними правилами».

«Він безперестанно говорив це протягом багатьох років, і я не думаю, що досягнення вигідної для нього позиції на переговорах послабить його ентузіазм», – зазначає Скапаротті.

Він попереджає, що прагнучи миру, не варто ігнорувати збитки та звірства, вчинені Росією.

«Якщо ми так вчинимо, я вважаю, в майбутньому нам доведеться знову протистояти Росії та її агресії», – наголошує колишній головнокомандувач Збройними силами США та об’єднаними збройними силами НАТО.

Оригінал публікації – грузинською мовою на сайті Грузинській редакції Радіо Свобода