Після вигадки Путіна про Україну: навіщо Лавров залякує Молдову?

(Рубрика «Точка зору»)

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, що громадяни Молдови «мають турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують до НАТО».

Сергій Лавров відповідав на запитання, чи варто мешканцям Молдови турбуватися про «спеціальну військову операцію» Росії. І, як бачимо, відповідь цілком у дусі російського міністра закордонних справ. Республіка Молдова – нейтральна держава. Ніхто з представників її політичного істеблішменту ніколи не говорив про можливість євроатлантичної інтеграції країни. Молдові не пропонували приєднатись до НАТО. Навіщо Лавров каже неправду?

Розміри України і Молдови та можливості збройних сил двох країн непорівнянні

А тому, що саме це звинувачення про «затягування Молдови до НАТО» може стати в нагоді Москві, якщо у майбутньому виникне ідея про дестабілізацію або навіть окупацію Молдови. І не варто стверджувати, що автор цього тексту – політичний фантаст. Ще недавно, днів так 66 тому, мало хто вірив у те, що Росія спробує окупувати Україну. А розміри України і Молдови та можливості збройних сил двох країн непорівнянні.

На початку цього тижня заступник командувача військ Центрального військового округу Росії генерал Рустам Міннекаєв заявив, що метою «другого етапу» війни Росії проти України є окупація Донбасу та «коридор» південними областями України до молдавського Придністров’я, «де також утискають російськомовних».

Майже відразу після цього на території Придністров’я – самопроголошеної «республіки», територія якої ще з 90-х років минулого століття перебуває під фактичним контролем Росії – почалася дивна дестабілізація: вибухи, обстріл будівлі місцевого Міністерства державної безпеки і телецентру. Відповідальність за те, що відбувалося, ніхто не взяв. Президент Молдови Майя Санду після засідання Ради безпеки країни пояснила події клановою війною у самому Придністров’ї.

Доля Молдови залежить від події на українсько-російському фронті

Керівник Придністров’я Вадим Красносельський звинуватив у причетності до дестабілізації Україну.

Із Придністров’я довга черга автомобілів потяглася на адміністративний кордон із основною частиною території Молдови. Після спішно проведених переговорів із представницькою делегацією з Кишинева Красносельський назвав заклики до втечі з регіону провокацією та зазначив, що жодних референдумів у Придністров’ї проводити не планується.

Виглядає репетицією

Можна було думати, що ситуація заспокоюється. Але на сцені з’явився Лавров.

І те, що відбувалося, тепер виглядає репетицією на той випадок, якщо російським військам – а, як ми тепер знаємо, така мета є – вдасться вийти до Придністров’я та з’явитися на адміністративних кордонах регіону з основною частиною Молдови. Ось тоді ми й дізнаємось, що Кремль готовий протистояти «затягуванню» Республіки Молдова в НАТО. Те, що такі побоювання – вигадка, не змінить агресивних планів Росії. Хіба не такою ж вигадкою Володимира Путіна були всі його звинувачення на адресу України?

Тому від того, чи вдасться стримати російський наступ, залежить доля не тільки українського народу та Української держави. Доля Молдови та її громадян також безпосередньо залежить від того, як розвиватимуться події на українсько-російському фронті.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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