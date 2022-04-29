Президент України подякував США за програму ленд-лізу

Президент України Володимир Зеленський подякував владі Сполучених Штатів за ухвалення програми ленд-лізу, яка передбачає спрощення військової допомоги Україні. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 29 квітня.

«Я вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену й Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії, проти російських загарбників, яка дуже допомогла в боротьбі проти нацистів у Другій Світовій війні. Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв’язали війну проти нас на нашій землі», – сказав президент.

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Він назвав програми підтримки закордонної України доказом того, «що свобода й нині вміє захищатися від тиранії».

Говорячи про ситуацію на східному фронті, Зеленський вказав на удари російських військ по інфраструктурі та житлових районах міст Донбасу, зокрема, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов’янська й Мар’їнки.

«В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас, як вони це вже зробили з Маріуполем», – застеріг він.

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Напередодні Палата представників Сполучених Штатів підтримала проєкт закону про ленд-ліз.

7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.