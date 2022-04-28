США в ОБСЄ: доведено існування влаштованих військами РФ фільтраційних таборів на півдні та сході України

Голова місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив про наявність достовірних доказів того, що російські сили арештовують людей у ​південних і східних регіонах України та утримують їх у фільтраційних таборах, де проводять допити.

Майкл Карпентер 28 квітня заявив Постійній раді ОБСЄ, що є «достовірні повідомлення» про те, що російські сили затримують людей і «жорстоко допитують їх щодо будь-яких ймовірних зв’язків із законним українським урядом або незалежними ЗМІ».

Він заявив про «тривожні повідомлення» про те, що людей, підозрюваних у таких зв’язках, б’ють або катують перед відправкою на окуповану частину Донеччини, «де вони, як повідомляється, зникають або їх убивають».

«Наші дані вказують на те, що Росія викрадає, катує та (або) вбиває обраних на місцевому рівні лідерів, журналістів та активістів громадянського суспільства, а також релігійних діячів», – сказав Карпентер.

За його словами, мерія Маріуполя повідомляє, що в місті діють чотири фільтраційні табори. І, зі слів одного із втікачів, вони «схожі на гетто», де людей ділять на групи, пов’язані з українською армією, територіальною обороною, журналістами, працівниками влади.

Голова місії США при ОБСЄ застеріг західні країни, що Росія може активізувати насильницьке переміщення українців через фільтраційні табори.

Карпентер також сказав, що Росія, можливо, планує провести фіктивні «референдуми» у спробі «узаконити» своє вторгнення та встановити контроль над територіями на півдні та сході України, на які вона претендує.

«Міжнародне співтовариство має ясно дати зрозуміти, що будь-який такий «референдум» ніколи не буде визнано законним», – наголосив Карпентер.

Сьогодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу у медіацентрі «Україна» заявив, що понад 30 тисяч маріупольців пройшли через фільтраційні табори та були вивезені до Росії. За його словами, загарбники вдаються до хитрощів і під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території насправді везуть їх у фільтраційні табори.

Раніше мерія Маріуполя повідомляла про чотири фільтраційних табори в межах міста, і про табір у сусідньому селі Безіменне.

Президент України Володимир Зеленський порівняв фільтраційні табори військ РФ у Маріуполі із концентраційними таборами нацистів.