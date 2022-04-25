WSJ: влада США не вводить санкції проти Кабаєвої через побоювання, що Путін «відреагує агресивно»

Рада національної безпеки США в останній момент зупинила запровадження санкцій проти російської олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на анонімні джерела. Вищі американські чиновники побоювалися реакції з боку президента Росії Володимира Путіна і того, що це призведе до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США, вказує видання.

Особисте життя 38-річної Кабаєвої часто пов’язують із президентом Росії. З публікацій у ЗМІ можна зробити висновок, що спортсменка може бути матір’ю «щонайменше трьох дітей» Путіна, цією ж інформацією послуговувалися і у Вашингтоні, пише WSJ. Журналісти стверджують, що у 2015 році Кабаєва народила дитину від Путіна у Швейцарії, а у 2019 році – ще двох близнюків у Москві.

Один із чиновників Міністерства фінансів США, який готував списки санкцій, сказав, що вищі американські чиновники побоюються, що Путін може «відреагувати агресивно» на санкції проти гімнастки.

«Ми продовжуємо аналізувати, коли запровадити ці санкції для максимального ефекту», – сказав один зі співрозмовників видання.

Санкції США вже були запроваджені проти двох дорослих дочок Путіна від першого шлюбу – Катерини Тихонової і Марії Воронцової, обидві займаються наукою і одночасно – державним та навколодержавним фінансуванням великих наукових програм. Агентство Bloomberg зазначало, що обмеження проти дочок мають символічний характер, оскільки невідомо, чи є у них активи за кордоном.

Кремль ніколи не коментував змістовно жодних повідомлень про дітей Путіна, відмовляючись визнавати це питання частиною суспільного інтересу. Мати ще однієї ймовірної дочки президента Росії, 18-річної Єлизавети Кривоногих Світлана Кривоногих у списки санкцій також не потрапила.