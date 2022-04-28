У Франції заарештували віллу колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова

У Біарріці заарештували віллу, яка належить бізнесменові Кирилу Шамалову – колишньому чоловікові доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової. Адреса будинку з’явилася у реєстрі французького Мінфіну із замороженою в рамках санкцій нерухомістю.

Йдеться про віллу на авеню Генерала МакКроскі. Видання «Важные истории» писало, що Шамалов придбав її у 2012 році у сім’ї мільярдера Геннадія Тимченка через свою фірму Alta Mira.

27 квітня газета Nice-Matin повідомила, що влада Франції заарештувала ще дві вілли російських мільярдерів – перша вілла розташована поблизу Сан-Тропе і з 2005 року нею володіє Олег Дерипаска. Друга, розташована біля комуни Сен-Жан-Кап-Ферра та виглядає як зменшена копія Версальського палацу, – належить Мусі Бажаєву.

За даними французької влади, з початку війни РФ проти України у Франції було заблоковано 22,8 мільярда євро із закордонних активів Банку Росії, а також заарештовано близько трьох десятків об’єктів нерухомості, чотири яхти, шість вертольотів і три витвори мистецтва, що належать підсанкційним росіянам.