Канада застосувала санкції щодо 14 соратників Путіна

Канада застосувала санкції щодо 14 близьких соратників російського режиму, включаючи російських олігархів та членів їхніх сімей. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

Зокрема санкції поширюються і щодо двох дорослих дочок Путіна – Катерини Тихонової і Марії Воронцової.



Ці обмеження демонструють, що «Канада не поступиться, притягуючи президента Росії Володимира Путіна та його соратників до відповідальності за їхню причетність до вторгнення російського режиму в Україну».



«Канада продовжує підтримувати хоробрих чоловіків і жінок, які борються за свою свободу в Україні. Ми продовжуватимемо тяжкі втрати російського режиму у координації з нашими союзниками і будемо невпинно домагатися відповідальності. Вони (російські військові - ред.) відповідатимуть за свої злочини», – зазначила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

6 квітня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет обмежувальних заходів низки високопосадовців та членів їхніх сімей в Росії, зокрема дочок Путіна, у зв’язку з російською агресією в Україні.

Європейський союз також запровадив черговий пакет санкцій проти Росії, про що йдеться в публікації в Офіційному журналі ЄС. Крім того, заборонено імпорт вугілля з Росії, а також вантажні автоперевезення в ЄС перевізниками з Росії та Білорусі. До списку санкцій потрапили дочки президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і Марія Воронцова.