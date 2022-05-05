Британія виділить 45 мільйонів фунтів для структур ООН, які допомагають цивільним в Україні

Велика Британія виділить ще 45 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні. Таку заяву міністерки закордонних справ країни Ліз Трасс оприлюднив британський уряд 5 травня.
«Сполучене Королівство підтвердило виділення 45 мільйонів фунтів стерлінгів для ООН та гуманітарних організацій, які працюють в Україні та регіонів. Підтримка піде на захист найбільш вразливих, у тому числі жінок і дітей, як в Україні, так і тих, що тікають від конфлікту», – повідомила Трасс.
Очікується, що медичні товари, харчі та інші товари першої необхідності надійдуть до України в найближчі тижні.
З цієї суми 15 мільйонів фунтів стерлінгів підуть Гуманітарному фонду ООН для України, для надання невідкладної гуманітарної допомоги, а також на протидію сексуальному та гендерно обумовленому насильству.
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Ще 15 фунтів стерлінгів отримає ЮНІСЕФ – агентство ООН у справах дітей, аби забезпечити харчування для вагітних жінок та психологічну допомогу для дітей.
Крім того, МЗС Британії анонсувало, що країна надасть пакети для лікування ран для понад 220 тисяч пацієнтів та близько 380 тисяч наборів ліків.
Це останнє рішення означає, за словами Трасс, що Велика Британія передала повний пакет підтримки на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів урядам і партнерам для надання підтримки в Україні та сусіднім країнам.
«На прохання уряду України Велика Британія вже виділила до 2 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання життєво важливих харчів, таких як сушені продукти, консерви та вода, до районів України, оточених російськими військами. Вже доставлено сімнадцять вантажівок продовольства, в тому числі понад 50 тонн макаронних виробів, 10 тонн рису, 60 тисяч банок солонини та понад 80 тисяч літрів води», – йдеться в її коментарі.
Велика Британія також втричі збільшила свою гуманітарну підтримку Польщі, надавши 30 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення життєво важливими товарами тих, хто цього потребує, як в Україні, так і тих, хто тікає від конфлікту, додала вона.
«Британія стояла пліч-о-пліч з народом України протягом усього цього конфлікту. Як один із найбільших гуманітарних донорів, ми продовжуватимемо дбати про те, щоб ті, хто несе тягар підлої війни Путіна, отримали необхідну допомогу», – прокоментувала Трасс.
За даними Лондона, близько 16 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги в межах України, ще понад 5 мільйонів виїхали до Європи від початку конфлікту, що становить найстрімкішу кризу біженців з часів Другої Світової війни.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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