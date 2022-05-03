Британія передає Україні 13 бронемашин для евакуації цивільних із оточених районів

Уряд Великої Британії відправляє в Україну 13 броньованих машин для безпечної евакуації людей із районів на сході країни, які зазнають обстрілів, повідомила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Ці машини також транспортуватимуть працівників для відновлення життєво важливої інфраструктури. Поставка цих транспортних засобів є прямою відповіддю на запит уряду України, заявили в британському кабінеті міністрів.

«Ця пожертва бронетехніки допоможе захистити невинних українців, які намагаються врятуватися від російських обстрілів, і підтримати українських працівників, які виконують життєво важливу роботу», – сказала Трасс.

За даними британського уряду, транспортні засоби почнуть прибувати на схід України найближчими днями.

Раніше сьогодні британський прем’єр Боріс Джонсон під час виступу через відеоконференцію у Верховній Раді України заявив, що Британія вже ухвалила новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів фунтів.