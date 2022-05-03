«Воєнна машина Путіна перечепилася через український патріотизм і розбилася»: Джонсон звернувся до ВР

Прем’єр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся до Верховної Ради. Виступ відбувся у форматі відеозв’язку під час пленарного засідання 3 травня.

«Українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, який обрав свободу. Гармати і танки не можуть придушити націю, що бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе», – наголосив британський прем’єр.

За словами Джонсона, «путінська воєнна машина перечепилася через український патріотизм і розбилася».

«За кількістю військ Росія переважає, але на боці ваших хоробрих левів мужність і відданість своїй країні. Ваша любов до країни зупинила їх», – зазначив очільник британського уряду.

Він також додав, що Європа припустилася помилки, бо після анексії Криму та окупації Донбасу не одразу збагнула намірів Путіна і не змогла вчасно накласти потрібні санкції.

«І ми більше не маємо права на повторення цієї помилки», – наголосив він.

За словами Джонсона, Британія вже ухвалила новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів фунтів.

«Ми повинні зміцнити Україну, щоб ніхто більше не посмів зазіхати на неї», – зауважив британський прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

25 квітня британський прем’єр у розмові з генсекретарем ООН наголосив на важливості «глобальної солідарності з Україною».