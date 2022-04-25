Джонсон у розмові з генсекретарем ООН наголосив на важливості «глобальної солідарності з Україною»

Прем'єр-міністр Борис Джонсон у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем наголосив на «важливості глобальної солідарності з Україною». Це сталося напередодні його візиту до Москви та Києва.



Як повідомляє пресслужба британського уряду, 24 квітня вони обговорили спільну стурбованість щодо ситуації окупованих російськими військами Маріуполі і Херсоні, а також необхідність забезпечити припинення вогню, сприяти гуманітарним зусиллям і евакуації мирних жителів.

Британський прем’єр назвав дії Путіна в Україні відвертою агресією, яка має руйнівні наслідки для українського народу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 25 квітня має відвідати Анкару, де проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тейїпом Ердоганом. а

Потім 26 квітня у Москві він має провести робочу зустріч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним.

Після цього – 28 квітня – Антоніу Ґутерріш планує відвідати Київ.