Перед візитом до Москви та Києва генеральний секретар ООН їде до Туреччини

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш відвідає Анкару – про це йдеться в повідомленні Організації Об’єднаних націй увечері 23 квітня.

«Генеральний секретар відвідає Анкару, Туреччина, де 25 квітня його прийме президент Реджеп Тейїп Ердоган», – йдеться в заяві ООН.

Заступник керівника ООН з питань гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс 18 квітня заявив, що Туреччина є важливою приймаючою стороною для гуманітарних переговорів між Україною та Росією.

Читайте також: В ООН заявляють, що дії Росії в Україні можуть вважатися воєнними злочинами

23 квітня Зеленський розкритикував рішення Ґутерріша відправитися до Москви перед Києвом, заявивши, що в цьому порядку немає «справедливості і логіки».

Антоніу Ґутерріш планує відвідати Київ 28 квітня, а 26 квітня він має провести робочу зустріч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.