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«Так добре бути знову у Києві» – посол Британії повернулася в столицю України

Мелінда Сіммонс

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що повернулася до української столиці Києва. Про це вона вказала у п’ятницю в твітері.

«Це була довга поїздка, але була варта, щоби пройти дистанцію. Так добре бути знову у Києві», – написала Сіммонс.

На сьогодні понад 20 держав повернули своє дипломатичне представництво до Києва.

Сьогодні також були повідомлення про відновлення роботи від посольств Нідерландів та Азербайджану.

Дипломатичні відомства з міркувань безпеки переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

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