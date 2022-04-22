Британія повертає своє посольство до Києва

Посольство Великої Британії відновлює роботу у Києві, повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

«Ми знову відкриваємо посольство Великої Британії в Києві з нашим послом Меліндою Сіммонс, яка скоро повернеться до міста. Дякую Мелінді та вашій команді за вашу важку роботу та стійкість. Ми стоїмо з Україною», – написала Трасс.

За даними МЗС, станом на 19 квітня в українській столицівідновили роботу дипломати 16 закордонних представництв.

Дипломатичні відомства з міркувань безпеки переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Про повернення або такий намір в найближчому майбутньому вже заявили низка країн.