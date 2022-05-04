Британія запровадила санкції проти ще 63 російських громадян і компаній

Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши туди ще 63 російських громадян і компаній.

До списку санкцій, зокрема, потрапили:

заступник міністра оборони РФ Микола Панков;

помічник президента Росії, голова ради директорів Першого каналу Максим Орєшкін;

голова банку «Открытие» Михайло Задорнов;

голова правління Совкомбанку Дмитро Гусєв;

ведучий програми «Однако» на Першому каналі Михайло Леонтьєв;

ведуча та автор програм на ВДТРК Наїля Аскер-заде;

військовий кореспондент ВДТРК Євгеній Піддубний;

кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц;

директор Центрального музею Великої Вітчизняної війни Олександр Школьник;

ВДТРК;

ПАТ КамАЗ.

Британським компаніям також заборонили надавати Росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи і піару. Соцмережі, інтернет-сервіси і магазини застосунків повинні заблокувати контент RT і Sputnik.

«Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні», – заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, Лондон уже запровадив санкції щодо понад 1600 російських фізичних і юридичних осіб. Посилення санкцій почалося після масштабного вторгнення Росії в Україну. Так, обмеження торкнулися президента Володимира Путіна, Сергія Лаврова, мільярдера Романа Абрамовича, голови ради директорів «Роснефти» Ігоря Сечіна, голови ради директорів «Газпрому» Олексія Міллера, а також дочок президента Путіна та голови МЗС Лаврова.

Крім цього, Лондон ввів заборону на нові інвестиції в російську економіку, заборону на експорт обладнання для переробки нафти в Росію та ввезення із Росії сталеливарної продукції. До кінця 2022 року Велика Британія вирішила зупинити імпорт російського вугілля та нафти.