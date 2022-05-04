У шостому пакеті президентка Єврокомісії пропонує санкції проти «Сбербанку» й російської нафти

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн презентувала 4 травня шостий пакет санкцій проти Росії.

Передусім, за її словами, Євросоюз складає перелік російських офіцерів та інших осіб, причетних до воєнних злочинів у Бучі на Київщині. Фон дер Ляйєн запевнила, що їхні імена відомі і вони понесуть відповідальність.

Крім того, Єврокомісія пропонує відключити «Сбербанк» і ще «два великих банки» Росії від SWIFT.

«По-третє, ми заборонимо трьом великим російським державним мовникам, які агресивно просувають путінську брехню й пропаганду, доступ до нашого ефіру. Нарешті, ми пропонуємо запровадити заборону на російську нафту», – сказала фон дер Ляйєн.

Вона визнала, що відмовитися від імпорту нафти з Росії «буде нелегко».

«Але ми просто мусимо працювати над цим. Ми маємо забезпечити поетапну впорядковану відмову від російської нафти. Аби максимізувати тиск на Росію, при цьому мінімізуючи вплив на наші економіки», – пояснила очільниця Єврокомісії.

Крім того, вона анонсувала пакет відновлення України після війни. За її словами, він має передбачати масштабні інвестиції аби забезпечити «потреби та необхідні реформи».

3 травня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що виконавча влада блоку близька до того, щоб запропонувати нові санкції, і до пакету увійде імпорт нафти.

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Країни, які виступають за нафтове ембарго, стверджують, що це зупинить надходження коштів, які Росія використовує для фінансування війни проти України. Польща входить до числа країн-членів ЄС, які виступають за нафтове ембарго, тоді як інші, зокрема Німеччина, побоюються економічних наслідків заборони.

При цьому Угорщина та Словаччина заявили, що не підтримають ембарго ЄС на російську нафту.