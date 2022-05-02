Німеччина не проти негайної заборони на російську нафту – міністр

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина «не проти заборони на нафту з Росії». Він сказав про це журналістам у Брюсселі 2 травня перед переговорами з міністрами з Європейського союзу щодо можливого нафтового ембарго.

За словами Габека, Німеччина підтримає ембарго незалежно від того, чи запроваджуватимуть його негайно, чи до кінця року. Він сказав, що це буде «важким тягарем», але додав: «Ми готові це зробити».

Про зміну позиції Німеччини, яка раніше висловлювала побоювання щодо економічних наслідків заборони, сигналізував також і німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

«З вугіллям і нафтою зараз можна відмовитися від російського імпорту», – сказав Лінднер німецькому мовнику WELT, додавши, що не можна виключати підвищення цін на паливо.

Минулого місяця міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця року.



«Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на нульовому рівні до кінця року, а потім піде газ у рамках спільної європейської дорожньої карти», – сказала вона.

9 квітня канцлер країни Олаф Шольц заявляв, що Німеччина працює над тим, щоб відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року. За його словами, Берлін «активно працює» над тим, щоб відмовитися від імпорту російського газу. Проте він не навів конкретних термінів, коли планує цього досягнути.

Німеччина підтримала жорсткі санкції Заходу проти Москви через її вторгнення в Україну, але через значну залежність від російського імпорту енергоносіїв Берлін досі не погоджувався на вимоги бойкотувати російські нафту і газ.

Заклики до бойкоту Німеччиною російських нафти і газу стали гучнішими в країні і за кордоном після звинувачень на адресу російських військових у звірствах проти мирного населення в українському місті Буча.

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