Німеччина припинить купувати російську нафту до кінця року – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що

Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця року.



«Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на нульовому рівні до кінця року, а потім піде газ у рамках спільної європейської дорожньої карти», – сказала вона.

9 квітня канцлер країни Олаф Шольц заявляв, що Німеччина працює над тим, щоб відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року. За його словами, Берлін «активно працює» над тим, щоб відмовитися від імпорту російського газу. Проте він не навів конкретних термінів, коли планує цього досягнути.

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Німеччина підтримала жорсткі санкції Заходу проти Москви через її вторгнення в Україну, але через значну залежність від російського імпорту енергоносіїв Берлін досі не погоджувався на вимоги бойкотувати російські нафту і газ.

Заклики до бойкоту Німеччиною російських нафти і газу стали гучнішими в країні і за кордоном після нещодавніх звинувачень на адресу російських військових у звірствах проти мирного населення в українському місті Буча.