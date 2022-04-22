Що буде, коли Європа відмовиться від російської нафти?

Через вторгнення Росії в Україну Європа намагається знайти спосіб перестати щоденно сплачувати агресору 850 мільйонів доларів за постачання енергії і нарешті нанести удар по фінансовій системі Кремля.

Наразі Європейський союз обговорює запровадження на російську нафту не тільки санкцій, а, можливо, й бойкоту.

Скільки Європа платить Росії за енергію?

Навіть після того, як Росія розгорнула повномасштабну війну проти України, російський газ та нафта, як і раніше, надходять до країн Європи. Згідно з даними незалежного аналітичного центру «Брейгель», що у Брюсселі, союз щоденно сплачує Росії 450 мільйонів доларів за нафту і 400 мільйонів доларів за природний газ.

Отже, прибуток з постачання енергетики живить бюджет Кремля й дає йому можливість накопичувати валютні резерви, попри те, що Захід запровадив санкції на закордонні резерви Росії. В середньому 43% прибутку за 2011-2020 роки російська влада отримала саме з нафти і газу.

Скільки російської нафти надходить в Європу?

Європа є найбільшим споживачем російської сировини. Росія у 2020 році експортувала 260 мільйонів тонн нафти, з них 138 мільйонів тонн отримала Європа, що становить 53% всього експорту. Таку статистику подає нафтовий концерн у Британії BP Statistical Review of World Energy. Європа імпортує майже всю свою сировину, а чверть власних потреб забезпечує за рахунок поставок з Росії.

Нафта стає джерелом опалення приміщень, приводить в рух автомобілі і як сирий матеріал є цінною в індустрії.

Чому увага замість природного газу зосереджена на нафті?

Знайти замінники природного газу складно, тому що його постачають по трубах. Значно легше справи просуваються з нафтою, джерела постачання якої легко замінити, оскільки нею торгують глобально, а постачання забезпечують танкери.

Питання природного газу нині – не на часі. Залежна від російського газу Німеччина стверджує, що різка відмова спричинить кризу на ринку праці, а промислові асоціації попереджають про зупинку підприємств з виробництва скла та металу.

Економісти стверджують, що через припинення споживання російського газу та нафти на Європу чекає рецесія. Владні верхівки країн Європи погодились від серпня відмовитись від імпорту вугілля з Росії. Однак оплата за цю сировину є відносно малою частиною всіх оплат Європи за постачання російської енергетики.

Що буде у разі припинення постачання російської нафти?

За день до вторгнення Росії в Україну Європа імпортувала 3,8 мільйона барелів російської нафти. В теорії – ці барелі можна замінити на барелі країн Близького Сходу, які експортують нафту переважно до Азії, США, Латинської Америки та Африки. Тим часом замість Близького Сходу нафту до Азії може постачати Росія.

Однак світовому ринку знадобиться час, аби перелаштуватись. Європейські споживачі можуть спробувати переміщувати нафту зі сходу на захід за допомогою залізничних, вантажних та річкових барж. Нафтопереробні заводи, які виробляють бензин та інші продукти, побудовані таким чином, що можуть обробляти тільки один конкретний вид нафти, який, власне, й постачає Росія. Тобто без російської нафти кілька великих нафтопереробних заводів не зможуть працювати.

Аналітики брюссельського центру «Брейгель» говорять, що країнам Європи варто приготуватись до обмеженого використання нафти шляхом запровадження безкоштовного громадського транспорту чи заохочення до спільного використання авто. Якщо ж такі заходи не принесуть плодів, доведеться вдаватися до заборони водіння машин з непарними номерами. Подібні заходи були вжиті під час «нафтового ембарго» ОПЕК у 1973 році, коли Німеччина запровадила неділі без автомобілів.

«Це дало б ринку достатньо часу для зміни структури й переспрямування її в протилежний від російської нафти бік», – повідомили аналітики.

Поступове запровадження заборони до кінця року було б одним із способів запобігти дефіциту. Німеччина вже заявила, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Ціни на нафту, ймовірно, зростуть не тільки для Європи, а й для всіх, тому що нафта є світовим товаром, і грошові втрати через припинення поставок нафти з Росії будуть відчутними. Вищими стануть ціни на пальне, опалення, зросте інфляція.

Росія є основним постачальником дизельного пального для європейських вантажівок та сільськогосподарської техніки, а це означає, що його ціна впливатиме на ціни широкого асортименту продуктів харчування та інших товарів.

Що станеться зі світовим ринком нафти?

Через транспортні та логістичні обмеження продаж всієї російської нафти не вдасться переспрямувати на Азію замість Європи. Крім того, невідомо, чи охоче Індія та Китай купуватимуть нафту в Росії, якщо це може призвести до запровадження санкцій Заходом.

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією разом із союзниками, які не є членами, подібно Росії, встановлює рівень видобутку нафти. Картель дав зрозуміти, що не буде збільшувати видобуток, щоб компенсувати будь-які втрати поставок з Росії через бойкот.

«Це буде велика, просто величезна зміна балансу потоків нафти, – сказав Клаудіо Галімберті, старший віцепрезидент аналітичного центру Rystad Energy. – В теорії – це можливо. На практиці – це складніше, тому що не все можна переспрямувати».

Світовий попит на нафту вже був високим, оскільки економіка відновилася після пандемії COVID-19. Невизначеність щодо війни загострила умови ринку і спричинила ріст цін.

Президент США Джо Байден розпорядився вивільнити стратегічні запаси нафти для боротьби зі зростанням цін на бензин для американців. Тридцять інших країн також погодилися постачати більше нафти на світовий ринок.

За найгіршого сценарію, коли Росія не матиме, куди постачати 3,8 мільйона барелів, бо Європа та інші країни відмовляються від її нафти, може статися величезний стрибок ціни до 180 доларів за барель, що спричинить зниження попиту та економічного зростання. Однак, каже Галімберті, «не схоже на те, що так буде».

Енергетична консалтингова компанія в Норвегії Rystad оцінює можливі втрати від 1,5 до 2 мільйонів барелів на добу. Ціна ж на нафту сягне 120-130 доларів за барель до кінця року.

За більш милостивим сценарієм, переважну кількість російської нафти, придбання якої уникатиме Європа, зі знижкою купуватимуть в інших країнах-споживачах енергії. Це призведе до втрати лише 1 мільйона барелів на день. Ціни на нафту вже до червня впадуть нижче 100 доларів і продовжуватимуть падати до 60 доларів до кінця року. Такий розвиток подій особливо не відрізняється від ситуації, яку ми маємо сьогодні, позаяк деякі торговці та банки уникають російської нафти навіть без санкцій.

«Це широкий діапазон цін, але він відображає складність передбачення рівня втрат Росії», – сказав Галімберті.

Якими будуть наслідки бойкоту для Росії?

Ціна на основний продукт експорту Росії в Європі, нафти марки Urals, була знижена до 35 доларів за барель, порівняно з міжнародним еталоном Brent. Однак через загально високі ціни на нафту Росія поки втратила не надто багато прибутку. Надходження в іноземній валюті допомагають, попри санкції, підтримувати російські фінанси.

«Поки російські барелі знаходять свого покупця, Росія – в бізнесі, — сказав Галімберті. – Той момент, коли вони перестануть його знаходити, й буде моментом росту цін на нафту й початком серйозних економічних проблем для Росії».