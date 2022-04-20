Україна запропонувала Європейському Енергетичному товариству ембарго на російські енергоносії – Єрмак

Україна внесла в Європейське енергетичне співтовариство пропозицію заборонити купівлю енергетичних товарів із Росії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 20 квітня.

«Сьогодні ми скористалися можливістю Президенства в Європейському Енергетичному Співтоваристві, яке Україна отримала на 2022 рік і формально внесли до цієї організації пропозицію по запровадженню заборони на купівлю, імпорт, передачу, та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в Росії», – заявив він.

Йдеться про нафту, нафтопродукти, вугілля та інше тверде паливо, а також скраплений природний газ.

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За словами Єрмака, тепер Європейське енергетичне співтовариство на основі цієї пропозиції повинне ухвалити рішення, адресоване усім сторонам. До складу організації входять всі країни Євросоюзу та ще дев’ять країн: Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Молдова, Україна, Чорногорія, Сербія та Грузія.

За оцінкою Єрмака, Україна ставить перед членами товариства «амбітне, але цілком реалістичне завдання».

«Росія має бути позбавлена ресурсів на війну – економічно розтрощена. Ми досягнемо своєї мети», – прокоментував він.

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Україна почала головувати в Європейському енергетичному співтоваристві в листопаді 2021 року.

Німеччина, основний імпортер російського газу та нафти, досі чинила опір негайному ембарго, але заявляє, що планує відмовитися від російської нафти до кінця року і більшої частини російського газу до середини 2024 року.

Українська влада наполягає на ембарго на російський природний газ, заявляючи, що гроші, які європейські країни сплачують за російські енергоносії, фінансують війну Москви проти України. Європа на початку квітня заборонила імпорт російського вугілля, починаючи з серпня.