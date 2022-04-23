Bloomberg: США і ЄС обговорюють варіанти скорочення нафтових доходів Росії

Чиновники США і Європейського союзу обговорюють можливі заходи щодо обмеження імпорту нафти в ЄС із Росії та скорочення доходів, які Москва отримує від продажу сировини, повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з ситуацією.

Обговорювані варіанти включають повну заборону постачання, встановлення цінового порога і використання розрахункового механізму, який дозволить утримати виручку Росії, отриману з початку війни проти України.

За словами одного з джерел Bloomberg, мета переговорів – з’ясувати, який «максимально сильний удар» можна завдати президенту Росії Володимиру Путіну.

Одне з побоювань США полягає в тому, що заборона імпорту нафти в ЄС може призвести до різкого зростання цін на сировину і принести Кремлю ще більше доходів.

Як стверджують джерела, Євросоюз може висунути пропозиції для обговорення країнам ЄС вже наступного тижня. На думку одного зі співрозмовників Bloomberg, країнам Євросоюзу буде простіше досягти консенсусу щодо обмеження імпорту нафти, ніж щодо ембарго на дизельне паливо та іншу продукцію.

22 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що різке ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні, а призведе лише до серйозної економічної кризи у ФРН і всій Європі. Він додав, що в результаті ембарго може постраждати вся європейська економіка, що створило б складнощі для фінансування відновлення України після закінчення війни.

Раніше міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що ембарго на російський газ поки не обговорюється як можливі санкції проти Росії. Він додав, що заборона на газ із Росії може привезти до зупинки економіки кількох країн.

Більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну. Однозначно відмовляється зробити це лише Угорщина.

Раніше ембарго запровадили США і Велика Британія, які споживали значно менше російської нафти, ніж ЄС.