Ембарго на газ не зупинить війну в Україні – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що різке ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні, а призведе лише до серйозної економічної кризи у ФРН та всій Європі.

«Якби Путін сприймав економічні аргументи, він би ніколи не розпочав би цієї божевільної війни», – сказав Шольц в інтерв'ю Der Spiegel.



За його словами, влада Німеччини хоче уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і заводів.

Внаслідок ембарго може постраждати вся європейська економіка, що створить складнощі для фінансування відновлення України після закінчення війни, додав Шольц.

Напередодні міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що ембарго на російський газ поки що не обговорюється як можливі санкції проти Росії. Він додав, що заборона газу з Росії може привезти до зупинки економіки кількох країн.

Євросоюз отримує від Росії близько 40 відсотків газу, який він споживає. За оцінками Єврокомісії, негайно замістити такий обсяг неможливо – припинення постачання неминуче призведе до дефіциту палива та зростання цін на енергоносії для громадян.



Більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну. Однозначно відмовляється зробити це лише Угорщина.

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запровадити ембарго на російські енергоносії.



Наразі ЄС розробляє шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням до України. Він, зокрема, може містити ембарго на постачання російської нафти. Проте остаточних рішень ще немає.