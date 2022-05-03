Словаччина й Угорщина не підтримають санкції ЄС щодо російської нафти – міністри

Словаччина й Угорщина заявляють, що не підтримають санкції Європейського союзу проти російської енергетики, у тому числі щодо імпорту нафти.

Дві країни стверджують, що вони занадто залежні від російської нафти і не мають безпосередніх альтернатив.

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив, що єдиному нафтопереробному підприємству країни, Slovnaft, знадобляться роки для того, щоб перейти з російської нафти на інший вид нафти.

Угорщина також сильно залежить від російської нафти. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна не голосуватиме за санкції, «які унеможливлять транспортування природного газу чи нафти з Росії до Угорщини».

Виступаючи 3 травня в Казахстані, Сіярто заявив, що Угорщина та її економіка не зможуть функціонувати без російської нафти.

«Справа у тому, що енергопостачання Угорщини не може бути під загрозою, тому що ніхто не може очікувати, що ми дозволимо, щоб угорці платили ціну за війну», – сказав Сіярто.

Нові пропозиції Європейської комісії щодо санкцій можуть включати поетапне ембарго на російську нафту. 27 країн-членів, ймовірно, почнуть обговорювати їх 4 травня, але може пройти кілька днів, перш ніж заходи будуть схвалені і набудуть чинності.

3 травня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що виконавча влада блоку близька до того, щоб запропонувати нові санкції, і до пакету увійде імпорт нафти.

Країни, які виступають за нафтове ембарго, стверджують, що це зупинить надходження коштів, які Росія використовує для фінансування війни проти України. Польща входить до числа країн-членів ЄС, які виступають за нафтове ембарго, тоді як інші, зокрема Німеччина, побоюються економічних наслідків заборони.

Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Габек 2 травня заявив, що Німеччина «не проти заборони на нафту з Росії».