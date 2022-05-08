Генштаб ЗСУ: сили РФ втратили 400 військових за добу

Російські сили втратили близько 400 своїх військових за минулу добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За повідомленням, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули близько 25,5 тисяч російських солдатів.
Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:
- 1130 танків
- 2741 бойову броньовану машину
- 509 артилерійських систем
- 179 РСЗВ
- 86 засобів ППО
- 199 літаків
- 156 гелікоптерів
- 1961 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
- 12 кораблів /катерів
- 360 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 39 одиниць спеціальної техніки
- 92 крилаті ракети.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються», – додали у Генштабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.
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