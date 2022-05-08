Британська розвідка: РФ зазнає «непропорційно високих втрат» старших офіцерів у війні проти України

Старше командування російських військ змушене їхати на передову в Україну, але це не покращує оперативного задуму РФ, а веде до загибелі офіцерів і подальших проблем на полі бою, заявило 8 травня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Труднощі з командуванням і контролем, а також погані показники росіян на передовій спонукали старше командування прибути на поле бою, ймовірно, щоб взяти на себе особисте керівництво операціями. Російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, у свою чергу, не набувають життєво важливого досвіду керівництва», – йдеться в повідомленні.

«Однак не помітно, щоб присутність цих командирів на полі бою сприяла удосконаленню чи зміні оперативної концепції. Помилки при плануванні і невдачі в підтримці продовжують підривати прогрес Росії. Присутність командирів на передовій наразила їх на значний ризик, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у цьому конфлікті. А це призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою», – додали в британській розвідці.

За повідомленням, ці проблеми, ймовірно, залишаться незмінними, «враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування в офіцерів, призначених замість загиблих».

Минулого місяця видання «Медіазона» разом із командою волонтерів вивчило повідомлення про загибель понад 1700 російських військових у війні проти України, що з’являлися у відкритих джерелах, і встановило, що більшість загиблих – військовослужбовці із небагатих регіонів. Найвищі втрати у двох російських республіках: Дагестані й Бурятії.

Крім того, згідно з дослідженням, російська армія втратила щонайменше 317 офіцерів за два місяці війни з Україною, третина загиблих – це старший і вищий командний склад, у званні від майора до генерал-майора.