Посол Хорватії в Україні повертається до Києва – прем’єр

Від 8 травня Надзвичайний і Повноважний посол Хорватії в Україні Аніца Джамич повертається до Києва, що «є потужним сигналом підтримки українців», заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Як повідомила пресслужба голови держави, ключовими темами зустрічі були «безпека і кроки, необхідні для підтримки України в боротьбі за свободу».

«Зокрема, це кроки в оборонній, економічній, енергетичній сферах, а також взаємодія на рівні Європейського союзу», – сказав Зеленський.

Крім того, за повідомленням, під час переговорів ішлося про посилення санкційного тиску на Росію.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

Понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до Києва.

11 квітня стало відомо про відновлення роботи у Києві Представництва ЄС в Україні.