Польське МЗС і мер Варшави не підтримали ініціативу посольства Росії щодо урочистостей 9 травня

Міністерство закордонних справ Польщі негативно поставилося до пропозиції посольства Росії підтримати 9 травня заходи, присвячені закінченню Другої світової війни.

Як повідомив на своїй твітер-сторінці заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, «МЗС оприлюднило негативну позицію, яка стосується пропозиції посольства Російської Федерації у зв’язку з 9 травня».

При цьому польський політик наголосив: «Ми, однак, пам’ятаємо, що є політичні середовища в Польщі, які в контексті вшанування цієї дати займають зовсім іншу позицію».

Ставлення польського МЗС до російської ініціативи підтримав також мер Варшави Рафал Тшасковський.

На його думку, «жодна польська громадська інституція не повинна прикласти руку до цієї ініціативи. Більше того – повинна її заборонити».

«Немає моєї згоди на свято агресора у Варшаві», – наголосив мер польської столиці, додавши при цьому, що не може погодитися зі вшануванням російського воїна, «якщо в той самий час російський воїн катує невинних людей».

Посольство Росії в Польщі 5 травня звернулося з запрошенням відзначити у Варшаві «77-мі роковини перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941 – 1945 рр. 9 травня».