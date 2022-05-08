Генштаб ЗСУ: збройні формування в Придністров’ї перебувають у повній бойовій готовності

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про напружену ситуацію на Бессарабському напрямку. За повідомленням, збройні формування в молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя і підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності «повна».
Крім того, як йдеться в ранковому зведенні Генштабу 8 травня, кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки і вогневої підтримки на приморському напрямку.
У 74-ту добу повномасштабного вторгнення російські війська не зупиняють наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом, кажуть у Генштабі.
«На Волинському, Поліському і Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави. Визначені підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник війська РФ зосередили основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у бік державного кордону України на північ і північний схід від Харкова.
«На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони», – йдеться у зведенні.
На Донецькому напрямку угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. Зокрема, на Лиманському напрямку, за даними Генштабу, в результаті штурмових дій загарбники захопили північну околицю села Шандриголове.
На Маріупольському напрямку військові РФ продовжують блокувати українські підрозділи у районі заводу «Азовсталь»: за підтримки вогню артилерії і танків проводять штурмові дії.
«Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку. На Південнобузькому і Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військових і цивільних об’єктах, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення», – йдеться в повідомленні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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