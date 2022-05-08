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Генштаб ЗСУ: збройні формування в Придністров’ї перебувають у повній бойовій готовності

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про напружену ситуацію на Бессарабському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про напружену ситуацію на Бессарабському напрямку. За повідомленням, збройні формування в молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя і підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності «повна».

Крім того, як йдеться в ранковому зведенні Генштабу 8 травня, кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки і вогневої підтримки на приморському напрямку.

У 74-ту добу повномасштабного вторгнення російські війська не зупиняють наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом, кажуть у Генштабі.

«На Волинському, Поліському і Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави. Визначені підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник війська РФ зосередили основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у бік державного кордону України на північ і північний схід від Харкова.

«На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони», – йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. Зокрема, на Лиманському напрямку, за даними Генштабу, в результаті штурмових дій загарбники захопили північну околицю села Шандриголове.

На Маріупольському напрямку військові РФ продовжують блокувати українські підрозділи у районі заводу «Азовсталь»: за підтримки вогню артилерії і танків проводять штурмові дії.

«Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку. На Південнобузькому і Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військових і цивільних об’єктах, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення», – йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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