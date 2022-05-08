Генштаб ЗСУ: збройні формування в Придністров’ї перебувають у повній бойовій готовності

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про напружену ситуацію на Бессарабському напрямку. За повідомленням, збройні формування в молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя і підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності «повна».

Крім того, як йдеться в ранковому зведенні Генштабу 8 травня, кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки і вогневої підтримки на приморському напрямку.

У 74-ту добу повномасштабного вторгнення російські війська не зупиняють наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом, кажуть у Генштабі.

«На Волинському, Поліському і Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави. Визначені підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник війська РФ зосередили основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у бік державного кордону України на північ і північний схід від Харкова.

«На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони», – йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. Зокрема, на Лиманському напрямку, за даними Генштабу, в результаті штурмових дій загарбники захопили північну околицю села Шандриголове.

На Маріупольському напрямку військові РФ продовжують блокувати українські підрозділи у районі заводу «Азовсталь»: за підтримки вогню артилерії і танків проводять штурмові дії.

«Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку. На Південнобузькому і Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військових і цивільних об’єктах, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення», – йдеться в повідомленні.