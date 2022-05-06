Чого варто очікувати від Путіна 9 травня, обговорюють у західних ЗМІ

Росії не вдалось швидко захопити Україну. За оцінками США, «в плані російських воєнних цілей Росія вже зазнала провалу, а Україна вже досягнула успіху». Про це після візиту до Києва наприкінці квітня заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен. Заявлені плани Путіна про «повне повернення» України до Росії, руйнування суверенітету та незалежності «не здійснились і, очевидно, не здійсняться», додав він тоді.

Західні посадовці припускають можливість того, що російський президент Путін на 9 травня, яке в Росії широко святкують як день завершення Другої світової війни, оголосить війну проти України. Британський міністр оборони Бен Воллес припускав в ефірі LBC Radio, що Путін до «Дня перемоги» заявить, що війна проти України більше не є «спецоперацією», а є «війною», і спробує отримати більше «російського гарматного м’яса», пише The Hill. В понеділок речник Держдепу США Нед Прайс назвав «іронічним» те, що Путін може оголосити війну на свято «Дня перемоги». В Кремлі відкинули такі припущення.

Про те, чого очікувати від Путіна на 9 травня, розмірковують західні ЗМІ.

Forbes назвав «принизливими» для Росії оголошені плани скоротити на 35% цьогорічний парад в Москві. Парад стане «демонстрацією досягнень України», зауважують у виданні, адже значна частина техніки та деякі підрозділи не будуть представлені. Newsweek також вказує, що, хоча причини скорочення параду не оголошені, «російська війна з Україною, за повідомленнями, завдала значного удару по військових ресурсах Росії і знизила бойовий дух російського війська».

Також очікується, що Путін в цей день виступить з промовою, в якій може вдатись до різких заяв щодо війни проти України, а також посилити зусилля з пропаганди.

Путіну потрібна швидка перемога, пише у статті для Wall Street Journal експертка Центру Вілсона Кейті Сталлард. Вона вважає, що Путін не зможе перемогти у війні до цієї дати, але «оголосить про перемоги в поточних боях, а також наполягатиме, що він «звільнив» такі міста, як Маріуполь», і скористається цієї нагодою, щоб «мобілізувати навіть більшу підтримку для війни в Україні і підготувати громадян для майбутнього тривалого і кривавого конфлікту».

9 травня Путін, ймовірно, вкаже, чи він має намір завершити війну, чи розширить її до масштабів загрозливих для планети, пише експерт Том Ніколс в статті для The Atlantic. Ніколс вважає, що Путін може оголосити загальну мобілізацію, однак молодь, ймовірно, неохоче долучатиметься до погано керованого російського війська, а корупція не дозволить швидко налагодити військове виробництво.

«Перед лицем поразки, він може поставити на кін саме існування Росії і розширити війну, яку Росія не здатна виграти, закладаючись, що НАТО укладе мир до того, як у Кремля не залишиться шансів, крім як перетнути ядерний бар’єр», – додає Ніколс.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заперечив, що Володимир Путін має намір «оголосити війну» Україні 9 травня. «Маячнею» Пєсков також назвав інформацію про те, що президент Росії може оголосити мобілізацію в країні 9 травня.

Водночас в українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

«Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. І це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів із боку російської армії», – сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, Росія, яка прагне досягти певних результатів до 9 травня, на сьогодні їх не досягла, і «вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою».

Раніше про те, що в Росії 9 травня можуть оголосити загальну мобілізацію, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов із посиланням на дані військової розвідки.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.